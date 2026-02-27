Un aereo proveniente da New York è atterrato all'aeroporto di Malpensa con a bordo una donna senza biglietto e senza passaporto. La passeggera si è presentata come normale, tra bagagli e abbigliamento casual, senza attirare l'attenzione. Questa non è la prima volta che si verifica un episodio simile, e le autorità stanno indagando sulla situazione. La donna è stata identificata e portata in custodia.

Somma Lombardo (Varese), 27 febbraio 2026 – È atterrata come una passeggera qualunque, confusa tra trolley e giacche a vento, ma sul suo nome pendeva già un’ombra che attraversava l’Atlantico. All'aeroporto di Milano Malpensa la attendevano gli agenti della polizia di frontiera: per Svetlana Dali, cittadina russa, il viaggio era finito lì, sotto le luci fredde dei controlli. Non aveva passaporto. Non aveva biglietto. Eppure era riuscita a volare dal Newark Liberty International Airport fino in Italia a bordo di un aereo della United Airline s, come un fantasma infilato tra le pieghe della sicurezza internazionale. In fuga dall’Iran, tenta di raggiungere la madre ma finisce a processo: “Sono cattolico e ho dovuto lasciare il paese” Una storia che ha dell’incredibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Decolla da New York e arriva a Malpensa senza biglietto né passaporto. E non è nemmeno la prima volta

Leggi anche: Si unisce ad un gruppo di passeggeri spacciandosi per un parente e sale sull’aereo senza biglietto né passaporto: 30enne “beccato” perché il volo era al completo

Si accoda a una famiglia e sale sull’aereo senza biglietto e passaporto: beccato solo perché l’aereo è pienoL'uomo si è accodato semplicemente ad altri e facendo finta di essere un familiare di un altro gruppo di viaggiatori in partenza per Oslo ed è...

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Discussioni sull' argomento Incassi flop per Melania, il docufilm sulla first lady non decolla al cinema; Pergamena a Maria Dominguez e John Lampl, da New York, Amici di Alassio da sempre; Dai treni ai jet extra-lusso fino ai viaggi spaziali: se il tragitto conta più della meta; Taxi volanti: Uber decolla quest’anno con Joby sui cieli di Dubai.

Se a marzo sarai a New York, dai un'occhiata al mio calendario per sapere cosa succede in città durante il tuo soggiorno: https://www.newyorkcity.it/eventi/cosa-fare-a-new-york-a-marzo-2026/ - facebook.com facebook

Chi è Nicolò Filippucci: gli inizi in un coro, New York e poi la partecipazione ad «Amici» x.com