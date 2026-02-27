Decaro e Nardella sbancano ‘Sanremo da Pecora’ cantando Sal Da Vinci Siracusano ultima con ‘Nordio the best’ | Colpa dei giudici

Durante la puntata di oggi di ‘Un giorno da pecora’ su Radio Uno, Decaro e Nardella hanno partecipato a ‘Sanremo da Pecora’ cantando Sal Da Vinci. Il loro intervento ha coinvolto anche il rappresentante siracusano, che si è classificato ultimo con ‘Nordio the best’ e ha attribuito la posizione ai giudici. L’appuntamento settimanale con questa rubrica rimane un momento fisso nel periodo di Sanremo.

Nella settimana sanremese non può mancare quello che ormai è diventato un appuntamento fisso per la politica italiana: 'Sanremo da pecora', in onda nella puntata di oggi di 'Un giorno da pecora' su Radio Uno. La rassegna canora, quest'anno condotta da Giorgio Lauro e Nancy Brilli, ha visto la vittoria, a sorpresa, del duo dem Antonio Decaro e Dario Nardella ai danni del presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Lucio Malan che era la voce da battere in quanto campione in carica. A decretare la vittoria la giuria composta dalla due volte vincitrice del Festival di Sanremo (e una volta dell'Eurovision Song Contest) Gigliola Cinquetti, di Evelina Christillin e di Ivan Zazzaroni.