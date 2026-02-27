de niro scatenato

L'altro giorno, durante il discorso sullo Stato dell'Unione, l'ex presidente ha pronunciato parole considerate false e poco convincenti. Nel frattempo, l’attore noto per le sue interpretazioni intense si è lasciato andare a comportamenti scatenati in pubblico. La scena ha attirato l’attenzione di chi ha assistito all’evento, generando molte reazioni sui social e nei media.

L'altro giorno abbiamo ascoltato il discorso di Trump sullo Stato dell'Unione. Pessimo, egoriferito, pieno di cose false. Non ci è piaciuto. Poi abbiamo seguito quello che Robert De Niro ha tenuto al contro-evento «State of the Swamp». Ha replicato al presidente, ha invitato tutti a «scendere in piazza» e a «riprendersi il Paese». E ci è piaciuto ancora meno. Prima di tutto non riusciamo a capire perché siano sempre i ricchi e famosi a dirci cosa è meglio per noi, che non siamo né ricchi né famosi (succede anche in Italia peraltro, solo che loro hanno De Niro, noi Elio Germano). E poi non capiamo neanche perché dobbiamo fidarci di una star milionaria che prima vota un sindaco dem a New York e poi tre mesi dopo se ne va a vivere in un'altra città perché il sindaco gli ha alzato le tasse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

