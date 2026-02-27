dazn prende tutto il mondiale di calcio

Dazn ha ottenuto i diritti di trasmissione per l’intero Mondiale di calcio, in seguito all’accordo con la Fifa. La piattaforma seguirà la competizione in tutto il mondo, includendo anche il Mondiale per Club del 2025. Contestualmente, la Fifa ha annunciato il rilancio di Fifa+, previsto per la prima metà di quest’anno. La collaborazione tra le due organizzazioni si consolida ulteriormente.

Dopo l’accordo con la Fifa per la trasmissione globale del Mondiale per Club 2025 e il rilancio di Fifa+ previsto per la prima metà di quest’anno, Dazn e Fifa rafforzano ulteriormente la loro partnership di lungo periodo. " Questa estate, tutte le 104 partite del Mondiale 2026 saranno trasmesse in diretta solo su Dazn in Italia, segnando un nuovo capitolo nella diffusione del grande calcio in live streaming - sottolinea una nota -. La partnership garantirà una copertura completa su Dazn del torneo calcistico più prestigioso al mondo in uno dei mercati chiave del gruppo, l’Italia, consacrando ancora una volta la piattaforma come punto di riferimento del calcio e dell’intrattenimento sportivo". 🔗 Leggi su Feedpress.me

Mondiale di calcio FIFA 2026: in diretta tutte le partite su DAZN e 35 in chiaro sulla RaiA meno di quattro mesi dall’inizio dei Mondiali di calcio FIFA 2026, i tifosi italiani sapranno dove guardare in diretta le partite del prossimo...

Mondiale in tv: la Rai annuncia 35 partite in chiaro. Dazn, accordo vicino per tutto il pacchettoLa Rai ieri ha annunciato ufficialmente l’acquisizione dei diritti in chiaro per trentacinque partite del prossimo Mondiale in Canada, Messico e...

