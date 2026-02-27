Dati spifferati su politici di destra l’accusa della Colosimo | Traffico organizzato altro che mele marce…

Sono circolate informazioni riservate su alcuni politici di destra, scatenando reazioni nel mondo politico. La presidente della Commissione Antimafia ha commentato la vicenda, evidenziando che si tratta di un traffico organizzato piuttosto che di singoli episodi isolati. Le accuse sono state respinte dalle opposizioni, che hanno sollevato dubbi sulla gestione delle indagini. La questione continua a essere al centro dell’attenzione pubblica.

La presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, difende la relazione sul caso Striano e respinge le critiche delle opposizioni. In un'intervista al "Corriere della Sera", la deputata di Fratelli d'Italia descrive un sistema di "esfiltrazioni di dati" che erano "quasi la regola". "Ci troviamo davanti a un traffico organizzato di dati. Nessuna singola mela marcia", ha affermato Colosimo, aggiungendo che nella relazione è "tutto ricostruito". Federico Cafiero de Raho si dichiara estraneo? "Ho scritto un intero capitolo su questo. Comunque non è l'unico aspetto della vicenda che qualcuno, e lui stesso, continua a voler portare solo su uno scontro politico strumentalizzandolo.