Danila Trapani svela Regina | dark-gothic e impegno sociale a Sanremo

Durante il Festival Serradifalco, si svolgerà un evento dedicato alla presentazione di “Regina”, un progetto che unisce elementi dark-gothic con temi di impegno sociale. La protagonista, Danila Trapani, illustrerà il suo lavoro durante il meeting Casa Sanremo Writers, attirando l’attenzione su un progetto che punta a coinvolgere il pubblico attraverso una narrazione ricca di atmosfere intense.

Danila Trapani presenta Regina a Casa Sanremo Writers durante il Festival Serradifalco si prepara a vivere un momento di grande orgoglio culturale. La scrittrice locale Danila Trapani porterà in anteprima nazionale il suo nuovo romanzo Regina al prestigioso Salotto Culturale di Casa Sanremo Writers, in programma durante il Festival di Sanremo. L'evento, previsto per i prossimi giorni, rappresenta un traguardo importante per la carriera dell'autrice e un'opportunità unica per il pubblico di scoprire il terzo volume de La Saga di Crimson Mountain. Il romanzo, di genere dark-gothic, ha già suscitato grande interesse per il suo approccio audace a temi sociali cruciali, tra cui la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

