Dall’idea fino alla libreria

Come nasce un libro, dall’idea iniziale alla sua presenza sugli scaffali di una libreria? È un percorso che coinvolge vari passaggi, dalla scrittura alla revisione, fino alla stampa e alla distribuzione. Molti si chiedono come si sviluppa questa catena di eventi, ma solo pochi conoscono i dettagli di ogni fase che permette a un manoscritto di diventare un volume disponibile al pubblico.

Una domanda a cui pochi riescono a rispondere, ma che dà il via alla spiegazione sulla genesi di un progetto che continua ad affascinare: cosa succede davvero quando si scrive un libro? L’idea prende forma, vengono scritte le prime pagine e i capitoli successivi, poi è la volta di tagli, revisioni, editing e ancora ci sono le scelte editoriali, il progetto grafico. Come una matassa che alla fine si dipana e si trasforma in pagine e copertina, capace spesso di generare meraviglia, dall’idea alla libreria. Questo ’dietro le quinte’ che sarà al centro del prossimo appuntamento della quinta edizione della rassegna di Riomaggiore Castello di Parole: la mattina di sabato 28 febbraio sarà dedicata a ’Come nascono i libri: dalla scrittura all’uscita in libreria’, doppio appuntamento pensato per chi ama leggere o aspira a pubblicare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

