Dalle Pampas argentine a Modena Il bambino che sognava di costruire l’auto più bella

Un bambino proveniente dalle pampas argentine ha coltivato fin da piccolo il desiderio di creare un’auto unica nel suo genere. La sua passione non si è mai limitata al sogno di possederla, ma si è tradotta in un impegno concreto per realizzarla con le sue mani. Le sue aspirazioni lo hanno portato fino a Modena, dove ha deciso di mettere in pratica le sue idee.

Boni Il bambino che sognava l'automobile più bella del mondo non voleva comprarla, non la voleva in regalo sotto l'albero di Natale o nel giorno del compleanno. Voleva progettarla con le proprie mani e la propria fantasia per farla diventare realtà e sentirla ruggire come una leonessa sulla strada. Il bambino diventato ragazzo fece un percorso alla rovescio rispetto agli emigranti italiani che andavano a cercare fortuna in Argentina. Horacio Pagani, classe 1955, sguardo vispo da visionario che pensa in grande, partì da Casilda (Santa Fe), 400 chilometri da Buenos Aires, una cittadina delle pampas, e arrivò in Italia con il suo sogno nella valigia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalle Pampas argentine a Modena. Il bambino che sognava di costruire l'auto più bella