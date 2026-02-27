Dall’Africa al Friuli | due nuovi vicari in diocesi

L’Arcidiocesi di Udine ha annunciato l’ingresso di due nuovi vicari parrocchiali, entrambi presbiteri di origine africana e formati negli atenei pontifici di Roma. L’arcivescovo ha affidato loro incarichi pastorali in diverse zone del territorio friulano, rafforzando così il servizio religioso nella diocesi. I due sacerdoti sono stati ufficialmente accolti e hanno iniziato le loro attività pastorali nella regione.

L'Arcidiocesi di Udine si arricchisce di due nuovi vicari parrocchiali. L'Arcivescovo ha infatti accolto in diocesi due presbiteri di origine africana, entrambi formatisi negli atenei pontifici di Roma, affidando loro un servizio pastorale diffuso in diverse realtà del territorio friulano.