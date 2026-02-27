dalla ricezione della notifica tramite whatsapp mail o sms agli esperti per gestire i momenti di crisi e supportare psicologicamente le famiglie e gli adolescenti come funziona il nuovo sistema di supervisione della piattaforma social

Un nuovo sistema di supervisione delle piattaforme social è stato introdotto, coinvolgendo esperti pronti a intervenire in caso di crisi. La comunicazione avviene attraverso vari canali come WhatsApp, mail o SMS, per offrire supporto immediato a famiglie e giovani. Questo approccio mira a bilanciare la libertà digitale degli adolescenti con la necessità di garantire il loro benessere psicologico.

Instagram ha annunciato l'introduzione di una funzionalità cruciale: un sistema di notifiche che informerà in breve tempo i genitori se i propri figli tentano ripetutamente di cercare termini legati al suicidio o all'autolesionismo. Un tentativo di prevenzione della salute mentale, per proteggere ragazze e ragazzi minorenni.

