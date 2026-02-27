Al Teatro Ponchielli si svolge una serie di eventi che spazia dalla danza al concerto, offrendo un programma ricco di appuntamenti. Domenica 1 marzo, il palco ospita una performance con una celebre étoile del Teatro alla Scala e il suo partner, che presentano uno spettacolo dedicato alla gioia di danzare. L’evento propone un’esperienza artistica che coinvolge il pubblico attraverso musica e movimento.

Un intenso e variegato programma al Teatro Ponchielli. Domenica 1 marzo sul palcoscenico si sarà l’étoile del Teatro alla Scala Nicoletta Manni insieme al marito Timofej Andrijashenko (in foto) che porterà in scena ’ La Gioia di danzare ’. In collaborazione con i ballerini scaligeri il Gala di danza contribuisce a diffondere la bellezza della grande danza. Un omaggio a Eleonora Duse andrà in scena sabato 7 marzo con il balletto La Duse Nessuna Opera, di COB Compagnia Opus Ballet con la coreografia di Adriano Bolognino e Rosaria Di Maro e con le musiche originali di Giuseppe Villarosa. Per quanto concerne la musica classica domani sul palco l’affiatato duo di fratelli Kirill e Alexandra Troussov omaggia le migliori pagine del repertorio ottocentesco per violino solista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalla grande danza alle note del violino. Gli appuntamenti al ’Ponchielli’

