Il Club Inner Wheel di Foligno ha organizzato tre eventi di beneficenza, riuscendo a raccogliere 10 mila euro. Questi fondi sono stati subito destinati a diversi progetti di solidarietà. La somma rappresenta l'impegno della comunità nel sostenere iniziative a favore di chi ha bisogno. La raccolta si conclude con un gesto concreto di generosità.

FOLIGNO IL Club Inner Wheel ha raccolto in tre eventi solidali 10mila euro, ora donati per altrettanti progetti. La macchina innerina si è messa in moto il 29 novembre scorso con “Notte di Solidarietà per Aism“, per arrivare il 10 gennaio a “L’Ombra della Luce, Tributo a Franco Battiato” dedicato al giornalista Fabio Luccioli, e giungere il 6 febbraio al “Bal en tete. Incanto di Carnevale”. Soddisfatta la presidente Alessandra Alessandri: "Questi eventi hanno ancora una volta confermato il grande cuore dei folignati e la loro sensibilità. Ringrazio davvero tutti. E un grande plauso lo devo alle amiche del Club folignate per l’inesauribile dedizione che mettono in ogni iniziativa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal Club Inner Wheel

