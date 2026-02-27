Daily Crown | Buckingham Palace trema se Sarah scrive autobiografia è fine monarchia

Una possibile autobiografia di Sarah Ferguson potrebbe mettere a rischio la stabilità della monarchia britannica. Secondo gli esperti reali, la pubblicazione del libro sarebbe un colpo duro per Buckingham Palace, già sotto pressione per altre vicende. La domanda è se il volume verrà effettivamente scritto e pubblicato, considerando le reazioni che potrebbe scatenare tra i membri della famiglia reale e il pubblico.

Londra, 27 feb. (Adnkronos) - Una potenziale minaccia alla sopravvivenza della monarchia. Viene ritenuto tale, dagli esperti reali, un eventuale libro di memorie di Sarah Ferguson, che, se scritto, darebbe il colpo di grazia alla già compromessa reputazione di Buckingham Palace. I timori di una pubblicazione non sono affatto irrealistici: infatti, spinta dalla disperazione finanziaria dopo essere stata privata dei titoli e della casa, Fergie starebbe prendendo in considerazione la stesura di un libro o un'intervista in stile 'Spare' del principe Harry, attraverso cui svelerebbe decenni di segreti di palazzo e scandali interni....