Da Monaco a Milano in sella | lavori nel 2028 per i sei lotti bergamaschi

La Provincia di Bergamo ha dato il via libera al Documento di indirizzo per i lavori che, nel 2028, interesseranno sei lotti nella zona di Bergamo, collegando Monaco a Milano in sella. L'intervento, dal valore di 10 milioni di euro, prevede un investimento importante per migliorare la mobilità sostenibile nella regione. La pianificazione procede secondo i passaggi stabiliti e si attende l'avvio dei lavori.

MOBILITÀ GREEN. Approvato dalla Provincia di Bergamo il Documento di indirizzo alla progettazione. Intervento da 10 milioni. Bonomelli: «Cuciamo le ciclopedonali già esistenti». Dopo le dichiarazioni e gli impegni presi in convegni e conferenze oppure direttamente pedalando da Bolzano a Milano, la Provincia di Bergamo con i soldi di Regione Lombardia mette a punto la realizzazione dei primi interventi necessari a completare la ciclovia «Monaco-Milano». Via Tasso ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per i primi sei lotti per i quali è previsto un investimento complessivo di 10 milioni di euro. I comuni interessati dagli interventi in via di definizione sono Lovere, Sovere, Casazza, Grone, Ghisalba, Castel Rozzone, Treviglio, Pontirolo Nuovo e Fara Gera d’Adda. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it

