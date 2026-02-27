La politica italiana ha espresso cordoglio per le vittime del tram deragliato a Milano, mostrando solidarietà alle persone coinvolte. Meloni e Schlein sono tra i rappresentanti che hanno commentato l’accaduto, chiedendo chiarimenti e giustizia. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente e sulla dinamica degli eventi, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

La politica si stringe attorno alle vittime del tram deragliato a Milano e invoca verità e giustizia. “Sono addolorato per quanto successo nella mia Milano”, è il commento a caldo del vicepremier Matteo Salvini che rivolge una preghiera “per chi è stato coinvolto nel tragico incidente e un ringraziamento ai soccorritori, nella certezza che verrà fatta chiarezza sui motivi dell’incidente”. Anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di un evento organizzato dal partito lombardo a Milano, ha espresso il suo cordoglio per chi è rimasto vittima dell’incidente “e massima vicinanza ai familiari e anche ai feriti che sono morti". Schlein ha ringraziato i soccorritori delle vittime e “chi sta lavorando ancora adesso tra forze dell'ordine e magistrati che stanno giustamente indagando perché venga fuori la verità su quello che è accaduto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Meloni a Schlein, il cordoglio della politica

