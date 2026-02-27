Da Fiat Gigapanda a Dacia Spacer il ritorno dell’auto economica da famiglia

Negli ultimi mesi si osserva una crescente attenzione verso auto economiche pensate per le famiglie. Modelli come la Fiat Gigapanda e la Dacia Spacer puntano su un buon equilibrio tra costi di acquisto e prestazioni, offrendo motorizzazioni a benzina e Gpl. Questa tendenza riflette la voglia di soluzioni pratiche e accessibili per chi cerca un veicolo versatile senza spendere troppo.

Gli incentivi statali non ci sono più, ma la questione resta ancora aperta: quanto deve costare una auto da famiglia? Esistono sul mercato vetture dal prezzo accessibile con dimensioni effettivamente maggiori di una citycar? A queste domande risponderanno nel 2026 nuovi modelli destinati a toccare proprio le corde del grande pubblico. Fiat Gigapanda, che verrà anticipata da una sua variante Fastback più grintosa in stile coupé, segna soprattutto il grande ritorno del marchio di Torino in quel mercato che ha presidiato per decenni con modelli fondamentali come Ritmo o Tipo. Dacia è già forte nei prodotti giocati sul rapporto qualità-prezzo,...