Una donna che ama esplorare il mondo e scoprire nuove culture, spinta da una naturale curiosità e dal desiderio di vivere esperienze autentiche. La sua attenzione ai dettagli si riflette nel modo in cui si approccia alla vita quotidiana, combinando elementi di stile e praticità. Questa personalità si distingue per il suo spirito libero e la capacità di adattarsi a diversi ambienti, senza perdere mai di vista la propria identità.

Una donna cosmopolita e viaggiatrice, guidata da curiosità, autenticità e da un profondo senso del dettaglio. A lei, Eleventy dedica la sua collezione FallWinter 26-27, espressione di un’eleganza pura ed essenziale, nata dal connubio di qualità delle materie e purezza delle linee. E sono proprio i materiali il cuore del guardaroba invernale del brand, susseguirsi di lane pregiate, cashmere purissimi, sete comasche come cady e georgette, alpaca e mohair leggeri e impalpabili. Il lurex ammicca discreto per donare un riflesso sofisticato, mentre la maglieria diventa terreno di sperimentazione con filati mouliné, punti tridimensionali e paillettes applicate a mano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Curiosa e cosmopolita. La donna Eleventy trascende i confini

