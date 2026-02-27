Cuba spara a una barca Usa | Eliminati 4 terroristi La Russia | Risposta a un’aggressione

Le tensioni tra Cuba e gli Stati Uniti sembrano aumentare dopo un incidente in mare. Secondo fonti ufficiali cubane, quattro persone sono state uccise in un confronto con forze locali, mentre una dichiarazione russa suggerisce che si tratta di una risposta a un atto di aggressione. La situazione si sta facendo sempre più complessa e potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità regionale.

Roma – Acque sempre più agitate attorno all’isola di Cuba, così agitate che adesso una miccia potrebbe fare esplodere un vero e proprio casus belli. La dinamica delle ultime ore, con le dovute proporzioni, ha fatto tornare in mente a molti l’episodio della Baia dei Porci, quando, nel 1961, un gruppo di esuli cubani anticastristi furono fatti sbarcare nella parte sud-ovest dell’isola, nell’intento di dare vita a una rivoluzione in grado di rovesciare la dittatura di Fidel Castro. Ieri il governo de L’Avana ha denunciato quello che considera un tentativo di infiltrazione. TOPSHOT - US Secretary of State Marco Rubio speaks to reporters in a departure lounge before returning to Washington following meetings with Caribbean Community (CARICOM) leaders, at Robert L. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cuba spara a una barca Usa: “Eliminati 4 terroristi”. La Russia: “Risposta a un’aggressione” Cuba, guardia costiera spara su barca Usa: 4 mortiFerito comandante cubano La Guardia costiera di Cuba ieri ha aperto il fuoco su una barca con un numero di immatricolazione di Miami nelle acque... Leggi anche: Cuba spara contro un’imbarcazione civile Usa di fronte alle sue coste, 4 morti. L’Avana: “Avevano un arsenale, erano terroristi” Temi più discussi: Cuba spara contro un motoscafo Usa, quattro i morti: Avevano fini terroristici; Cuba, Guardia Costiera spara a barca Usa: 4 morti. Rubio: Reagiremo; Cuba, guardia costiera spara su barca Usa: 4 morti; La Guardia costiera spara a un motoscafo americano: 4 morti. Cuba spara a una barca Usa: Eliminati 4 terroristi. La Russia: Risposta a un’aggressioneL’imbarcazione registrata in Florida con a bordo 10 persone armate intercettata dalla Guardia Costiera: dopo lo scontro a fuoco e l’arrembaggio sequestrati fucili d’assalto, pistole, esplosivi, giubbo ... quotidiano.net Cuba, Guardia Costiera spara a barca Usa: 4 morti. Rubio: ReagiremoL'Avana ha denunciato un tentativo di infiltrazione di un gruppo armato a fini terroristici via mare dagli Stati Uniti. Sono stati sequestrati fucili d'assalto, pistole, esplosivi artigianali, ... tg24.sky.it Cuba spara a difesa della costa. Provocazione o incidente, riparte lo scontro con gli Usa (di L. Santucci) x.com Cuba, Guardia costiera spara contro motoscafo Usa: 4 morti. Rubio: “Risponderemo in modo adeguato”. facebook