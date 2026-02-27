Crossroads è tutto pronto Ecco otto eventi da vivere

Crossroads si prepara a prendere il via con otto eventi imperdibili. Tra musica, esibizioni e atmosfere uniche, il festival promette di coinvolgere appassionati e curiosi. La programmazione, ricca di appuntamenti, si snoda tra vari locali e spazi all’aperto, creando un itinerario vario e dinamico. Tutto è pronto per vivere un lungo weekend dedicato al jazz e alle sue sfumature.

Luci sul barnum del jazz on the road, marchio d'origine controllata griffato Jazz Network, ribalta di Crossroads 2026, il festival 'globe-trotter' della via Emilia che dal 3 marzo al 31 luglio spande rintocchi di musica contemporanea declinata per molteplici accenti jazz, con Imola a effondere luci abbaglianti con due eventi di appeal globale. Otto appuntamenti, compreso il circondario, con partenza il 13 marzo al Cassero di Castel San Pietro Terme (ore 21,15) sul trio di Francesco Maccianti al pianoforte, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria che presentano Playing Standards. Ma attesissima per il 18 marzo (ore 21) al...