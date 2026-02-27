Croce Crems | Prevenire Hiv abbassa spesa sanitaria

Un esperto ha sottolineato come la prevenzione dell’HIV rappresenti un tema cruciale, spesso trascurato nel dibattito pubblico. Nel corso degli anni, sono stati sviluppati strumenti e farmaci innovativi che rafforzano le strategie di contrasto. La discussione si concentra ora sulle risorse disponibili e sull’importanza di mantenere alta l’attenzione su questa problematica.

(Adnkronos) – "La prevenzione in Hiv è un tema fondamentale che però è spesso rimasto sullo sfondo. Lo abbiamo portato avanti negli anni e oggi ha delle armi legate ai nuovi farmaci. Circa 4.300 persone in Lombardia nel corso del 2024-25 hanno avuto accesso a questo tipo di protezione. E' importante mantenerla perché ci permette.

