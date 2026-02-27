Crispin Glover denunciato dalla ex | Tenuta prigioniera come schiava sessuale

Un ex modello ha denunciato un attore noto per il ruolo in un film cult, sostenendo di essere stata attirata a Los Angeles con una promessa di lavoro nel settore dello spettacolo. Secondo quanto riferito, una volta arrivata, sarebbe stata tenuta prigioniera nella residenza dell'attore, che avrebbe esercitato su di lei comportamenti considerati come una forma di schiavitù sessuale. La denuncia è stata presentata alle autorità competenti.

Piovono accuse pesanti sull'attore di Ritorno al futuro, che avrebbe attirato un'ex modella a Los Angeles con la promessa di un lavoro nel mondo dello spettacolo per poi imprigionarla nella sua residenza. In un report shock, Crispin Glover sarebbe stato accusato di abusi sessuali da una ex fidanzata, la quale sostiene di essere stata "tenuta prigioniera e usata come schiava sessuale" dalla star di "Ritorno al Futuro". La donna, la cui identità non è stata resa pubblica, avrebbe accusato l'attore di averla adescata con la promessa di un'opportunità di lavoro a Los Angeles per poi imprigionarla nella sua abitazione. Jane Doe, la cui vera identità viene mantenuta riservata per tutelare la privacy della donna, viene descritta come un'ex modella trentenne del Regno Unito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

