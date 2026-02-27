Credere alle maschere | bizzarro mistero la vita

Il Festival FOG in Triennale si apre con due artisti di grande rilievo, Romeo Castellucci e Mario Banushi, portando sul palco temi che invitano a riflettere sulla realtà e sulle maschere che indossiamo. La presenza di questi protagonisti promette un appuntamento intenso e ricco di spunti, che si inserisce in un contesto artistico capace di stimolare discussioni profonde sul senso della vita e dell’identità.

È solo l'inizio. Ma in realtà il discorso si fa subito parecchio serio. Se si pensa che questa nona edizione del Festival FOG in Triennale si apre con due dei nomi più attesi: Romeo Castellucci e Mario Banushi. E infatti non è proprio semplicissimo trovare i biglietti. Meglio però fare un passettino per volta. Cominciando con il fondatore della Socìetas, per anni Grand Invité di viale Alemagna. Dove oggi debutta con "Credere alle maschere", titolo che è già una suggestione programmatica, in prima assoluta fino a domenica. Una performance. Che prende vita dentro una cornice installativa site-specific. Creazione quindi tagliata su misura per Triennale.