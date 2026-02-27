Un papà di Elsa, residente a Crans Montana, ha dichiarato al CTO di Torino che non cerca vendetta ma giustizia, per comprendere perché la vita della propria figlia sia stata profondamente modificata. La famiglia ha espresso il desiderio di chiarimenti senza intenti di rivalsa. La frase evidenzia la volontà di fare luce su quanto accaduto, lasciando intendere la volontà di trovare risposte.

Non vogliamo vendetta ma giustizia, per capire perché la vita di nostra figlia è cambiata per sempre. Così il papà di Elsa, 15 anni, tra i feriti della tragedia di Crans Montana, traferita ieri al CTO di Torino. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Crans Montana, papà di Elsa dal CTO di Torino: “Non vogliamo vendetta ma giustizia”

