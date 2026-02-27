Crans-Montana l’ambasciata d’Italia in Svizzera | Perchè negata una squadra investigativa comune?

L’ambasciata d’Italia in Svizzera ha espresso il suo disappunto riguardo alla decisione della Procura generale del Canton di negare la creazione di una squadra investigativa congiunta. La nota ufficiale sottolinea la mancanza di accordi e chiarimenti ufficiali sulla questione, evidenziando la volontà di collaborare più strettamente con le autorità svizzere in ambito investigativo. La questione resta aperta senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Home > Esteri > L’ambasciata d’Italia in Svizzera ha criticato la decisione della Procura generale del Canton Vallese di non creare una squadra investigativa comune sull’incendio che la notte di capodanno scoppiò nel locale Le Constellation di Crans-Montana, uccidendo 41 persone e causando molti feriti tra i giovani che affollavano il bar. I pm italiani partecipano comunque alle indagini, secondo una “cooperazione rafforzata”. Per la tragedia sono attualmente indagati i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari de Le Constellation. “Dal 2020 al 2025 vi sono state ben 15 squadre investigative comuni tra l’Italia e la Svizzera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

“Perché proprio su Crans Montana la Svizzera nega una squadra investigativa comune con l’Italia?”, nuovo scontro tra Roma e Berna“Perché proprio su Crans Montana la Svizzera nega una squadra investigativa comune con l’Italia?”.

Crans-Montana, Meloni trattiene l’ambasciatore in Italia: “Chiediamo alla Svizzera una squadra investigativa comune”Milano, 26 gennaio 2026 – Restano tesi i rapporti tra Italia e Svizzera dopo la strage di Crans-Montana.

