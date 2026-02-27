Così si potrà esplorare la Luna dentro la sfera gonfiabile Oxygen progettata da una start up reggina

Una startup di Reggio Calabria ha sviluppato una sfera gonfiabile chiamata Oxygen, pensata per l’esplorazione della Luna. Questa innovativa struttura consente di studiare ambienti lunari all’interno di un habitat portatile e facilmente trasportabile. Il progetto mira a offrire un’opportunità unica di esplorazione e ricerca spaziale, aprendo nuove possibilità per attività scientifiche e di sperimentazione sul satellite naturale della Terra.

Piacerebbe a Philip K. Dick l'habitat lunare ideato dalla start up innovativa iSaisei Corporation, e se il mitico scrittore di Blade Runner fosse ancora tra noi, forse in uno dei suoi romanzi troveremmo pure la citazione di Reggio Calabria. Questa storia, però, non è fantascienza ma un'esperienza.