Così l’Italia può giocare un ruolo nel futuro del Venezuela Parla il deputato Armas

Un deputato italiano ha affermato che l’Italia potrebbe avere un ruolo nel futuro politico del Venezuela. La dichiarazione arriva in seguito al blitz statunitense del 3 gennaio, che ha portato alla cattura di Nicolàs Maduro. Questa azione ha segnato un cambiamento significativo nella scena politica venezuelana, aprendo nuove possibilità per il paese.

Il blitz americano del 3 gennaio che ha portato alla cattura di Nicolàs Maduro ha aperto una nuova stagione politica per il Venezuela. Il Paese si trova ora in una delicata fase di transizione, nella quale la ridefinizione degli equilibri interni si intreccia inevitabilmente con il ruolo giocato dagli attori internazionali, tra pressioni diplomatiche, sostegno economico e competizione geopolitica per influenzarne il futuro. Formiche.net ha incontrato Armando Armas, membro del Global committee for the rule of law e deputato dell’Assemblea nazionale del 2015 all’interno della coalizione dell’ Unidad Democrática, attualmente in esilio in Italia, che gli ha garantito lo status di rifugiato politico, per cercare di avere una visione più precisa della situazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

