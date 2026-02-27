Cosa fare anche gratis a Milano per la prima Domenica dei Musei e durante Milano Fashion Week | gli eventi del weekend 27 Febbraio – 1 Marzo 2026

Il weekend tra il 27 febbraio e il 1 marzo 2026 offre a Milano numerose opportunità, tra eventi culturali, iniziative gratuite e appuntamenti legati alla moda. La città si anima con attività pensate per tutti, dai visitatori occasionali agli appassionati del settore. Le giornate si preannunciano intense e varie, permettendo di scoprire nuove prospettive e momenti di svago senza spendere troppo.

Milano: cosa fare nel weekend tra musei gratis, Fashion Week ed eventi internazionali: arte, spettacolo e cultura animano la città. Milano si prepara a vivere un weekend ricco di appuntamenti tra cultura, moda e tradizioni internazionali, nel quale sarà facile scegliere cosa fare. Tra la Domenica dei Musei e gli eventi diffusi della Milano Fashion Week, la città offre tantissime occasioni per uscire, scoprire luoghi simbolo e partecipare a iniziative accessibili anche gratuitamente, trasformando l’ultimo fine settimana di febbraio (e il primo di marzo) in un itinerario tra arte, spettacolo e contaminazioni culturali. Domenica 1° marzo Milano si celebra il Capodanno Cinese con la grande parata all’Arco della Pace. 🔗 Leggi su Funweek.it

Ogni sera della Milano Fashion Week è unica. È la settimana più attesa dell’anno e nel palinsesto ricchissimo della settimana della moda milanese non poteva mancare Roberto Cavalli, che stasera, giovedì 26 febbraio 2026, ha presentato la sua collezione fe - facebook.com facebook

Il brand, anche quest'anno, conferma la sua presenza alla Milano Fashion Week curando i make-up delle più celebri sfilate con alcuni dei prodotti più iconici. Ma non solo. La MAC Fashion Week è anche fuori dalle passerelle, con tante iniziative pensate per il x.com