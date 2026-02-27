cortona su radio 2 domenica sera a decanter si parla dei vini con cardia e molesini

Domenica sera a Decanter su Radio 2, si parlerà di vini con gli esperti Cardia e Molesini. La trasmissione si concentrerà su argomenti relativi alle produzioni vinicole e alle caratteristiche delle varie etichette. La puntata vedrà la partecipazione dei due specialisti, pronti a condividere le proprie conoscenze e approfondimenti sul mondo del vino.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – . Durante la trasmissione del primo marzo un servizio dedicato al Syrah e ai prodotti dei viticoltori locali. La città protagonista sull’emittente anche con la mostra Etruschi in Olanda Proseguono le vetrine dedicate alla città di Cortona dalle principali emittenti nazionali. Radio 2 grazie alle produzioni firmate da Ivan Cardia, tornerà a collegarsi con piazza della Repubblica per parlare di vino e lo farà nella popolare trasmissione Decanter, in onda domenica 1 marzo fra le 19 e le 21. Ospite dell’inviato sarà Marco Molesini, rappresentante dei commercianti e titolare di una conosciuta enoteca.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

