Cortocircuito a sinistra Salta evento femminista Le autrici | È censura

Un evento femminista è stato annullato all’ultimo minuto, suscitando polemiche tra le autrici. La filosofa coinvolta ha parlato di censura, affermando di non aver mai sperimentato una situazione analoga prima d’ora. La decisione di sospendere la presentazione del libro, scritto insieme a un’altra figura di rilievo, ha generato reazioni e discussioni sulla libertà di espressione.

"Non avevo mai esperito una esplicita censura. Fino a oggi". Così Olivia Guaraldo, filosofa, femminista e co-autrice con Adriana Cavarero del libro 'Donna si nasce (e qualche volta si diventa)', parla della presentazione saltata del volume. Previsto oggi al Centro di documentazione delle donne in via Del Piombo, l'evento – organizzato dal Coordinamento dei centri antiviolenza E-R – è stato cancellato con poco più di 24 ore di anticipo (era programmato da dicembre). Nella comunicazione ricevuta da Guaraldo e Cavarese, spedita dagli organizzatori, si legge: "Non sussistono le condizioni per svolgere l'iniziativa in un clima di serenità". Eppure, il libro, uscito nel 2024, è stato presentato in altre città italiane.