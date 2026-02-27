Il corteo di remigrazione previsto per il 7 marzo ha suscitato discussioni e tensioni tra le parti coinvolte. Nonostante le polemiche, il gruppo Etruria 14 continua a procedere con le proprie iniziative, avendo già comunicato il preavviso alle autorità competenti. La situazione rimane sotto osservazione e si attendono eventuali sviluppi sulle modalità di svolgimento della manifestazione.

La manifestazione annunciata per il 7 marzo dal Comitato Remigrazione e Riconquista è diventata un caso politico e istituzionale fin dal momento della sua presentazione. L’iniziativa, promossa da realtà dell’area della destra radicale, ha acceso un confronto acceso in città, amplificato dalla scelta della data: il 7 marzo richiama infatti gli scioperi del 1944, quando centinaia di lavoratori pratesi furono arrestati e deportati per aver sfidato il regime nazifascista. Immediate le reazioni. A parte il candidato sindaco della Lega, Claudiu Stanasel, che ha annunciato la propria partecipazione alla manifestazione, dal centrosinistra e dal mondo associativo si è levato un coro di condanna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corteo Remigrazione : "Si infanga la storia". Ma Etruria 14 tira dritto. Già dato il preavviso

Leggi anche: Chiara Ferragni a processo, la difesa: «È innocente, non c'è reato». Ma la Procura tira dritto, attesa per la sentenza del 14 gennaio 2026

Scuola, in seicento firmano la petizione per il Mordani. Ma la Giunta tira dritto sul traslocoL'assessora Impellizzeri: "L'obiettivo è salvare una elementare in difficoltà e dare una nuova casa a una media".

Argomenti discussi: Corteo Remigrazione : Si infanga la storia. Ma Etruria 14 tira dritto. Già dato il preavviso.

Remigrazione, è polemica . E scatta il contro corteoIl sindacato Sudd Cobas insieme al Comitato 25 Aprile invita sabato alle 15,30 al Curiel. Prato è città di immigrati, chiediamo la cittadinanza per tutti. msn.com

Tutti contro il corteo Remigrazione: ''Incitano alla deportazione etnica''. E si annuncia la contromanifestazione antifascistaBOLZANO. La manifestazione, prevista per sabato 28 febbraio, si farà. Il corteo organizzato dal Comitato Remigrazione e Riconquista partirà da piazza Vittoria, a Bolzano, alle 15. Alle 15.30, invece ... ildolomiti.it