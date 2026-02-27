Corteo contro la violenza | La storia di Maria un monito per tutti noi

Un corteo ha attraversato le strade della Valle del Serchio, portando con sé un messaggio di denuncia contro la violenza. La manifestazione ha riunito molte persone, desiderose di ricordare e sensibilizzare su un episodio che ha scosso profondamente la comunità. La partecipazione è stata significativa, e la rabbia condivisa si è fatta sentire lungo tutto il percorso.

Sono passati due anni, ma la commozione, il dolore, la grande partecipazione ed anche la rabbia per quello che accadde, sono sempre immutati nella comunità della Valle del Serchio. Così è stato per l'evento "Insieme per Maria" che ieri, nel giorno e nel luogo in cui Maria Batista Ferreira fu uccisa dal marito Vittorio Pescaglini è stata ricordata da una folla silenziosa e compatta nel ribadire l'orrore ed il dolore per la sua morte e l'impegno a cercare di fermare una mattanza che non conosce purtroppo fine. E che colpisce, quasi ogni giorno, una donna. Ma anche a diffondere il messaggio che un aiuto, una via di fuga e di salvezza, per tutte le donne maltrattante ed in pericolo, c'è.