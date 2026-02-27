Corso di biliardo sportivo

Sono iniziate le iscrizioni per i prossimi corsi di biliardo sportivo organizzati dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Ronin Asd. Le lezioni si terranno presso i locali dell’associazione e sono aperte a tutti gli appassionati che vogliono migliorare le proprie capacità o semplicemente avvicinarsi a questo sport. Le iscrizioni possono essere effettuate online o presso la sede dell’associazione.

Sono aperte le iscrizioni per i prossimi corsi di Biliardo Sportivo, organizzati dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Ronin Asd. Al momento dell'iscrizione si può scegliere fra tre diverse sedi:- l'Exclusive Billiards presso il Bingo Star di Udine in viale Palmanova, angolo via Este,-.