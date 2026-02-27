Corriere dello Sport | Napoli Giovane torna al Bentegodi | nostalgia da ex e crescita azzurra

Un calciatore del Napoli si prepara a tornare al Bentegodi, stadio dove ha già giocato in passato. La partita vedrà il giovane protagonista affrontare la sua ex squadra, portando con sé ricordi e sentimenti contrastanti. La sua presenza sul campo sarà accompagnata dall’obiettivo di contribuire alla crescita della squadra partenopea. La sfida si svolgerà sul terreno di casa dell’Hellas Verona.

Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport racconta la vigilia speciale di Giovane, pronto a ritrovare il Bentegodi, lo stadio che nei primi mesi italiani era diventato casa prima della chiamata del Napoli. Un percorso rapido e intenso per il talento brasiliano classe 2002, arrivato in azzurro a gennaio per venti milioni complessivi, bonus inclusi, con un contratto quinquennale. Come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Giovane è stato il primo dei due rinforzi offensivi, seguito poi da Alisson.

