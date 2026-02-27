controllare le fonti e non condividere subito

Sempre più giovani trascorrono molte ore al giorno online, spesso condividendo contenuti senza verificare la loro attendibilità. Le notizie false si diffondono facilmente tra i ragazzi, che spesso non hanno ancora sviluppato un occhio critico per distinguere le fonti affidabili da quelle ingannevoli. È fondamentale insegnare loro a controllare le informazioni prima di diffonderle, per evitare di alimentare la diffusione di fake news.

Le fake news sono un problema molto diffuso, anche tra i più giovani. Secondo alcune ricerche, più del 60% dei bambini tra i 9 e gli 11 anni usa internet tutti i giorni, soprattutto per guardare video e giocare online. Molti di loro però fanno fatica a capire se una notizia è vera o falsa. Uno studio dice che circa 1 ragazzo su 3 crede almeno una volta a una notizia falsa trovata su internet. Questo perché le fake news sono scritte in modo semplice e con titoli che attirano l’attenzione, usano immagini modificate o frasi esagerate. Un dato importante dice che molti bambini iniziano a usare internet già a 8 anni. Per questo è importante parlare di educazione digitale già a scuola primaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

