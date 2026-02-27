Contributo al processo nullo | ecco perchè i giudici bocciano la collaborazione di Angela Porcello

I giudici della seconda sezione penale della corte di appello di Palermo hanno spiegato che il contributo dell’imputata non si è dimostrato in alcun modo decisivo o utile nel procedimento. Di conseguenza, hanno deciso di non concedere ad Angela Porcello le attenuanti speciali previste per i collaboratori di giustizia. La motivazione si basa esclusivamente sulla valutazione del suo ruolo nel processo.

“Il contributo dell’imputata non si è rivelato in alcun modo decisivo o utile”. È da questa valutazione che i giudici della seconda sezione penale della corte di appello di Palermo motivano la mancata concessione delle attenuanti speciali previste per i collaboratori di giustizia ad Angela. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: "Ha gestito gli affari del clan insieme al compagno": domiciliari nell'Agrigentino per Angela Porcello I giudici bocciano, ma apprezzano. Il nodo della CassazioneVizio di riforma Spese divise anche con i comitati del Sì per «la complessità e la novità delle questioni». La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Discussioni sull' argomento Rinuncia al ricorso: niente doppio contributo unificato; Termine riassunzione incompetenza: quando è nullo; Inammissibilità ricorso: la confusione lo rende nullo; Deposito telematico: quando un errore lo rende nullo. Mo: Ricciardi, 'Meloni venga in aula, contributo governo italiano all'accordo nullo'Roma, 9 ott (Adnkronos) - E' il caso che la Meloni venga in aula, dopo due anni e 70mila morti. Ma dico attenzione alle dichiarazioni di maggioranza perché fate sfigurare l'Italia se vi attributie un ... iltempo.it