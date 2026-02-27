Conto alla rovescia per l’arrivo della Fiamma Paralimpica in città | dove passerà

A Trento, tutto è pronto per l’arrivo della Fiamma Paralimpica, che domani sera, sabato 28 febbraio, attraverserà le strade della città. La Fiamma Paralimpica sta per essere accesa e portata in città, segnando l’inizio di un evento importante. La cerimonia di accensione e il passaggio sono programmati per la serata di domani.

Tutto pronto a Trento per l'arrivo della Fiamma Paralimpica che domani sera, sabato 28 febbraio, illuminerà la città di Trento.Il tragittoLa Torcia, portata da venti tedofori, inizierà il suo percorso alle 18.45 partendo da Piazza della Mostra, per poi attraversare via San Marco, via Manci, via.