Conti regala a Raffaele l’orecchio finto dopo dieci anni | emozioni

Durante una serata al Festival di Sanremo, un momento speciale ha coinvolto Carlo Conti e Virginia Raffaele, che ha ricevuto un orecchio finto da parte del conduttore. L’episodio, avvenuto dopo dieci anni, ha suscitato emozioni tra il pubblico e i presenti in sala. La scena si è svolta mentre l’attrice era ospite insieme a Fabio De Luigi per promuovere il loro nuovo film.

Carlo Conti ha restituito a Virginia Raffaele un orecchio finto dopo dieci anni: il gesto è avvenuto durante la serata di giovedì 26 febbraio al Festival di Sanremo 2026, dove l’attrice era ospite insieme a Fabio De Luigi per presentare il film Un bel giorno. L’oggetto, conservato dal conduttore dal 2016, risale a una celebre performance della Raffaele che imitava Donatella Versace, durante la quale l’attrice scherzava sui ritocchini estetici della stilista. La scena si è svolta sul palco dell’Ariston, dove Conti ha approfittato della presenza dell’attrice per restituirle il souvenir, custodito come un tesoro per un decennio. La reazione di Virginia Raffaele è stata immediata: Sei un genio, ha commentato senza bisogno di spiegazioni, riconoscendo subito il riferimento alla sua esibizione del 2016. 🔗 Leggi su Ameve.eu

