L'allenatore aspetta che i giocatori siano pronti per modificare il modulo di gioco, passando al 4-1-4-1. La squadra si sta preparando a cambiare strategia, valutando le risposte dei calciatori durante gli allenamenti. La priorità rimane migliorare la fase difensiva e rafforzare il centrocampo. La formazione potrebbe adattarsi in vista delle prossime partite e delle sfide in programma.

I progressi di Beukema (tra i migliori a Bergamo per duelli vinti e palloni recuperati) fanno sperare ma soprattutto le notizie dall'infermeria As Napoli 30082025 - campionato di calcio serie A Napoli-Cagliari foto Antonello SammarcoImage Sport nella foto: esultanza gol Andre’ Frank Zambo Anguissa Il Napoli incassa troppi gol. Con 27 gol subiti, è l’ottava difesa del campionato. Persino la Lazio di Sarri ne ha incassati di meno: 25. Tra le squadre in lotta per un posto Champions, la formazione di Conte è quella che ha la peggior difesa. Pesano gli infortuni, è chiaro, ma il tecnico deve trovare soluzioni che possano garantire maggiore solidità in questo finale di campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte sta aspettando i rientri a centrocampo per passare al 4-1-4-1 (Repubblica)

Napoli, infortuni: rientri graduali per Meret e centrocampoIl quadro dell’infermeria del Napoli inizia lentamente a schiarirsi, ma restano ancora nodi importanti da sciogliere.

Altafini: «Spalletti mi sta piacendo, se vince a Napoli avrà vantaggio psicologico. Conte senza centrocampo? Tanto giocherà difesa e contropiede»di Redazione JuventusNews24Altafini: «Spalletti mi sta piacendo, se vince a Napoli avrà vantaggio psicologico.

Temi più discussi: Conte sta aspettando i rientri a centrocampo per passare al 4-1-4-1 (Repubblica); Napoli, allarme difesa: incassa due gol a partita (Repubblica); Alisson Santos prenota un’altra maglia da titolare, a Verona gioca lui.

Conte non ci sta: Catenaccio dell'Eintracht, da una tedesca mi aspettavo altroDa una squadra tedesca mi aspettavo qualcosa di diverso, hanno imparato bene a fare il 'catenaccio' all'italiana. Se avessimo fatto noi una partita così ci avrebbero parlato di 'calcio di un'altra ... tuttosport.com

Valentini: Inter in grande spolvero. Napoli orgoglioso, Conte sta facendo miracoliAntonello Valentini è stato ospite di Tmw Radio nel settimanale appuntamento con l'Editoriale. L'Inter batte il Borussia Dortmund nell'ultima giornata di Champions. I nerazzurri appaiono sempre più in ... tuttomercatoweb.com

Aspettando Sanremo.. www.contemascetti.it/eventi - facebook.com facebook