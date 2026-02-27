Consiglieri Federbasket Puglia dimissionari chiariscono la loro posizione

I consiglieri di Federbasket Puglia dimissionari hanno reso nota la loro posizione dopo la pubblicazione ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. La comunicazione riguarda le motivazioni che hanno portato alla decadenza del consiglio regionale, con dettagli sui passaggi che hanno portato alla decisione. La nota fornisce chiarimenti sul loro ruolo e sulle circostanze che hanno coinvolto l’intera situazione.

In seguito a una pubblicazione ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro, si chiariscono le dinamiche che hanno portato alla decadenza del consiglio regionale di FIP Puglia e alle dimissioni dei suoi membri. L'analisi sintetizza i principi di responsabilità, il contesto gestionale, le tensioni interne e la necessità di una riorganizzazione credibile per garantire una governance all'altezza delle esigenze delle società affiliate. La decisione di revocare il mandato è stata guidata dall'esigenza di superare un periodo di disorganizzazione crescente e di marginalizzazione del ruolo del consiglio, nonostante ripetuti richiami per ristabilire un metodo di lavoro collegiale e rispettoso delle competenze.