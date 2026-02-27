Conserva in casa più di 100 dosi di cocaina | Sembravano caramelle
In un’operazione delle ultime settimane, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 100 dosi di cocaina nascoste in un’abitazione nel centro di Bolzano. La sostanza, dal peso complessivo di 105 grammi, è stata trovata in modo inaspettato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’intervento ha portato al sequestro e all’arresto di una persona coinvolta.
Un arresto e il sequestro di 105 grammi di cocaina. Si è conclusa così un’indagine condotta nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine altoatesine nel centro storico di Bolzano.Protagonista della vicenda, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, è un cittadino di nazionalità albanese domiciliato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Spaccio di cocaina a Rimini, due cugini arrestati in flagrante con oltre 100 dosi pronte da smerciare
Arrestato un uomo a Chieti: in casa dosi di cocaina e hashish pronte per lo spaccioUn uomo di 57 anni è stato arrestato a Chieti dalla polizia in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è...
Temi più discussi: Conserva in casa più di 100 dosi di cocaina: Sembravano caramelle; Cento candeline più una per nonna Maria: tra tresette, ricordi di guerra e passeggiate al sole; Dove è stato girato Shining? Ecco dove si trova l'Overlook Hotel; Sanremo, tre chef del Brindisino impegnate nello staff del Festival.
Perché le piante in casa migliorano umore e concentrazioneScopri perché le piante in casa migliorano umore e concentrazione, riducendo lo stress e potenziando il benessere emotivo. microbiologiaitalia.it
Il formaggio dura molto di più se lo si conserva così: l’errore che (quasi) tutti fanno in frigoConservare correttamente il formaggio è essenziale per chiunque ami questo alimento versatile e delizioso. msn.com
La confettura di mele fatta in casa non è solo una conserva… è un profumo che sa di casa Mentre cuoce, la cannella si mescola al limone e le mele diventano morbide, lucide, avvolgenti. Poi la frulli… e diventa vellutata, liscia, cremosa. Un cucchiaino cald - facebook.com facebook