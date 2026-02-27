Conserva in casa più di 100 dosi di cocaina | Sembravano caramelle

In un’operazione delle ultime settimane, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 100 dosi di cocaina nascoste in un’abitazione nel centro di Bolzano. La sostanza, dal peso complessivo di 105 grammi, è stata trovata in modo inaspettato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’intervento ha portato al sequestro e all’arresto di una persona coinvolta.

Un arresto e il sequestro di 105 grammi di cocaina. Si è conclusa così un’indagine condotta nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine altoatesine nel centro storico di Bolzano.Protagonista della vicenda, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, è un cittadino di nazionalità albanese domiciliato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

