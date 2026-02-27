Consegnate a quattro studenti del Mossotti le borse di studio dedicate all' imprenditore Enrico Badà

Quattro studenti del Mossotti hanno ricevuto le borse di studio intitolate all'imprenditore Enrico Badà nei giorni scorsi. La consegna si è svolta recentemente e riguarda studenti che frequentano quell’istituto. Le borse di studio sono state assegnate per riconoscere il merito degli studenti in ambito scolastico. La cerimonia si è tenuta presso la scuola, alla presenza di alcuni rappresentanti.

Sono state consegnate nei giorni scorsi a quattro studenti del Mossotti le borse di studio dedicate all'imprenditore Enrico Badà.I riconoscimenti, del valore di 750 euro ciascuno, sono assegnati a Capra Letizia, Invernizzi Alessandro, Ferrario Erika e Amabile Ilaria, studenti maturandi nel.