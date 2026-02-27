Confermato il Punto Digitale Facile | Cascina ottiene il nuovo finanziamento regionale

Il Comune di Cascina continuerà a gestire il Punto Digitale Facile grazie a un nuovo finanziamento regionale, garantendo così il proseguimento delle attività fino alla fine di giugno. Questa decisione permette di mantenere i servizi e le iniziative rivolte alla comunità locale, rafforzando l’offerta digitale del territorio. La conferma arriva dopo un percorso di valutazione delle richieste presentate dall’ente.

Cascina (PI), 26 febbraio 2026 – Il Comune di Cascina rientra nell’elenco degli enti ammessi al contributo regionale per la prosecuzione delle attività del Punto Digitale Facile fino al 30 giugno 2026. Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto e l’impatto positivo del servizio sulla comunità. Attivo presso la Misericordia di Navacchio, grazie a una linea di finanziamento PNRR in collaborazione con Regione Toscana, il Punto Digitale Facile ha raggiunto e superato tutti gli obiettivi progettuali. Al 31 dicembre 2025 si contano oltre 2.000 utenti registrati e 2.344 richieste di servizi evase dai tre facilitatori digitali impiegati. Numeri significativi, frutto della stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e con le realtà associative del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

