Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato le date delle prove suppletive del concorso per i docenti PNRR3. Le convocazioni riguardano le sezioni di infanzia e primaria, che si svolgeranno il 18 marzo, e la scuola secondaria, prevista per il 19 marzo. Le prove si svolgeranno in diverse sedi distribuite sul territorio nazionale.

Concorso docenti PNRR3: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito le date per la prova suppletiva, 18 marzo per infanzia e primaria, 19 marzo per la secondaria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Concorso PNRR3 docenti secondaria, al via la PROVA ORALE. Ecco le convocazioni [AGGIORNATO]

Leggi anche: Concorso PNRR3 docenti secondaria, al via la PROVA ORALE. Ecco le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO]

Concorso docenti PNRR3: tutto pronto per la prova orale

Temi più discussi: Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Concorso Docenti PNRR 3, AL VIA LA PROVA ORALE: ecco l'ESTRAZIONE DELLA LETTERA utile per l'inizio della prova. Tutti gli AVVISI degli USR (AGGIORNATO); Concorso docenti PNRR3: ecco le convocazioni per la prova suppletiva; Calendario prove suppletive concorso Docenti 2025 2026 infanzia, primaria, secondaria (PNRR 3) pubblicato: ecco le date e cosa sapere.

Calendario prove suppletive concorso Docenti 2025 2026 infanzia, primaria, secondaria (PNRR 3) pubblicato: ecco le date e cosa sapereIl Ministero dell'istruzione ha pubblicato il calendario delle prove suppletive relative al concorso PNRR 3 per docenti. Ecco le date della prova scritta per la scuola dell'infanzia e primaria e per l ... ticonsiglio.com

Concorso docenti PNRR3, pubblicato il calendario della prova scritta suppletiva: 18 marzo per infanzia e primaria, 19 marzo per la secondariaIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il calendario della prova scritta suppletiva del concorso docenti PNRR3, bandito con i decreti del Direttore generale per il personale scolastic ... orizzontescuola.it

Concorso Scuola PNRR3 Docenti da 58.135 posti: Prove scritte Suppletive (ecco le date) - facebook.com facebook

Concorso docenti ai sensi del D.D.G. n. 2938/2025 – classe di concorso ADAA – Decreto integrazione Commissione Giudicatrice x.com