Concerto gratuito della Blair Academy Music Ensembles
Oltre 100 giovani musicisti provenienti dagli Stati Uniti si esibiscono gratuitamente a Firenze in un concerto organizzato dalla Blair Academy Music Ensembles. L’evento si svolge nel centro della città e offre un pomeriggio dedicato alla musica internazionale, attirando un pubblico di appassionati e residenti. L’esibizione rappresenta un’occasione speciale per ascoltare un’orchestra di giovani talenti in un contesto urbano.
Oltre 100 giovani musicisti dagli USA in concerto gratuito a Firenze per un pomeriggio di grande musica internazionale nel cuore della città. Martedì 3 marzo 2026 alle ore 17:30 la splendida cornice di Santo Stefano al Ponte si riempirà di energia e talento con il concerto gratuito del.
Argomenti discussi: Concerto Blair Academy Music Ensembles dal New Jersey (U.S.A.); I Blair Academy Music Ensembles.
