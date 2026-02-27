Conalpa Messina rinnova il Direttivo e programma il 2026

L’assemblea dei soci di Conalpa Messina si è riunita il 25 febbraio per rinnovare il direttivo e pianificare le attività del 2026. La riunione si è svolta presso la Sezione “Graziella Campagna” della Città Metropolitana di Messina, coinvolgendo membri del coordinamento nazionale dedicato agli alberi e al paesaggio. Durante l’incontro sono stati discussi i prossimi obiettivi da raggiungere nel corso dell’anno.

Si è riunita lo scorso 25 Febbraio l'Assemblea dei Soci Conalpa (Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio) Sezione “Graziella Campagna” della Città Metropolitana di Messina.La sezione negli anni si è occupata della tutela e promozione del patrimonio naturale e paesaggistico; dell'educazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Sirignano, la Pro Loco Sant'Andrea rinnova il direttivoNei giorni scorsi si sono riuniti i soci per la prima riunione dell’anno, all’ordine del giorno vi era il rinnovo delle cariche in seno al consiglio. Salvini guida il direttivo della Lega a Messina: focus su amministrative e referendumLa riunione, convocata dal segretario regionale Nino Germanà, vede la partecipazione dei parlamentari e degli assessori regionali del partito.