Con Trump l’Ue ha più leve di quanto pensi Sui dazi serve meno avversione al rischio 

L'Unione Europea sta adottando una strategia più decisa nei confronti di alcune questioni commerciali, sfruttando strumenti che fino a poco tempo fa sembravano meno utilizzati. Le recenti mosse indicano una volontà di rafforzare la propria posizione nei confronti di politiche e pratiche che coinvolgono dazi e relazioni economiche con gli Stati Uniti. La situazione continua a evolversi e richiede attenzione.

D'accordo con Merz, Meloni porta in Ue la linea del “trattiamo con Washington”. Nuovi aiuti a Kyiv Bruxelles. La Commissione di Ursula von der Leyen ha scelto di replicare la stessa tattica dello scorso anno di fronte ai dazi annunciati da Donald Trump dopo la clamorosa bocciatura della sentenza della Corte suprema americana della corsa settimana. Nessuna minaccia di rappresaglia, nemmeno un’escalation verbale, la Commissione si limita a chiedere “chiarezza” all’Amministrazione americana dopo la decisione del presidente di rilanciare con dazi globali del 10 per cento che potrebbero presto diventare il 15 per cento. “Stabilità” e “prevedibilità” per le imprese rimangono il mantra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Tutti gli ostacoli sui nuovi dazi di Trump al 15 per cento: serve il Congresso per allungarne la durataDopo la bocciatura della Corte Suprema degli Stati Uniti Donald Trump, in risposta alla sentenza, ha trasformato i tanto criticati dazi al 10% in una...

Groenlandia: Trump-Ue, la sfida dei dazi e contro dazi - Porta a porta 20/01/2026

Con Trump, l'Ue ha più leve di quanto pensi. Sui dazi serve meno avversione al rischioSecondo un rapporto dell’istituto tedesco Dezernat Zukunft, anche l’Ue può usare le dipendenze americane a proprio vantaggio, dai profitti dei colossi Tech all’uranio per le centrali nucleari. Quel ch ... ilfoglio.it

Dazi Trump, l’Ue: Chiediamo chiarezza. Usa: Rispetteremo accordiIl nuovo intervento del presidente Usa, che è passato dal 10% al 15% nelle tariffe globali imposte unilateralmente, potrebbe cambiare la postura dell'Unione europea nei confronti di Washington. E le r ... tg24.sky.it

