Con gli anelli da 10mila euro Sanremo 2026 riflettori già accesi sulla famosa

Nei corridoi del Teatro Ariston si respira già un’aria di attesa per il Festival di Sanremo 2026, con studi radio temporanei e artisti in prova. Tra le persone presenti, una figura femminile sta attirando l’attenzione di artisti e visitatori, diventando protagonista nelle conversazioni che si svolgono intorno all’evento. La scena è caratterizzata da un’atmosfera vibrante e carica di aspettative.

Da giorni, nei corridoi che circondano il Teatro Ariston, si respira un'energia particolare. Tra studi radiofonici temporanei, artisti in prova e curiosi in attesa di un autografo, una presenza femminile sta diventando sempre più centrale nell'atmosfera del Festival di Sanremo 2026. Non si tratta soltanto di un'apparizione fugace, ma di un coinvolgimento a tutto tondo: dalla conduzione radiofonica a pochi passi dal teatro fino a un'incursione musicale che ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori. È lei ad aver "prestato" la sua voce a una strofa di Ossessione, il brano con cui Samurai Jay è in gara, trasformando la sua partecipazione in un filo rosso che attraversa questa edizione.