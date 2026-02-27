Comune l’uno marzo torna la Domenica al Museo con ingressi a tariffa ridotta

27 feb 2026

L’uno marzo torna la domenica al Museo con ingressi a tariffa ridotta nei siti culturali del Comune. L’iniziativa, promossa dalla direzione Cultura, prevede questo calendario di aperture: Palazzo della Cultura, dalle ore 9 alle ore 19, visitabile la mostra “New York 80”, con possibilità di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Domenica al Museo, il 4 gennaio ingressi con tariffa ridottaLa Domenica al Museo torna il 4 gennaio con ingressi a tariffa ridotta nei siti comunali.

Catania, Domenica al Museo: il 4 gennaio ingressi a tariffa ridottaABBONATI A DAYITALIANEWS Torna Domenica al Museo con un nuovo appuntamento fissato per domenica 4 gennaio, giornata dedicata alla valorizzazione del...

Casa Verona: il programma degli eventi di febbraio e marzo / Notizie / Novità / Homepage; Programma Marzo Donna 2026: 17 eventi dal 22 febbraio al 17 maggio; Donne di Marzo 2026; Domenica 1 marzo si sale sulla Torre della Sagra.

