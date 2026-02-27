A Forte dei Marmi si vive una situazione di agitazione a causa delle progressioni di carriera bloccate e dei problemi con il sistema di timbratura. Le risposte del nuovo software hanno causato disagi e registrazioni mancanti, accentuando il clima di insoddisfazione tra i dipendenti. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione delle registrazioni e le ricadute sulle pratiche interne.

FORTE DEI MARMI Le mancate progressioni interne e il software del nuovo sistema di timbratura che ha fatto ’saltare’ le registrazioni. Oltre alla nota vicenda della cancellazione delle ’35 ore’ alla polizia municipale. Sono i motivi che hanno convinto la Fp Cgil Lucca a proclamare lo stato di agitazione dei lavoratori del Comune, chiedendo un incontro in prefettura con le Rsu e i rappresentanti dell’amministrazione per avviare il tentativo di conciliazione. Una decisione presa, appunto, in seguito a diverse problematiche riscontrate dai lavoratori dipendenti, a partire dalla completa mancanza di risposte alla richiesta della Fp Cgil di chiarire le modalità di applicazione del Regolamento delle ex progressioni orizzontali del personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Comune: c'è lo stato di agitazione . Progressioni ferme e caos timbrature

