Comunali Anna Nucera presente le liste e di dice pronta a correre da solaforse

Comunali Anna Nucera presente le liste e di dice pronta a correre da sola

A pochi giorni dalle elezioni comunali, Anna Nucera ha presentato le liste e ha dichiarato di essere pronta a correre da sola, anche se non esclude un'alleanza. Il 24 e 25 maggio si terranno le urne a Reggio Calabria, dove gli elettori saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco. Le campagne sono in pieno svolgimento e le candidature sono in evoluzione.

